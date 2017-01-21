العدد 21822 22 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اختتام ورشة لرسوم الأطفال بأبها وسط إقبال كبير

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اختتام ورشة لرسوم الأطفال بأبها وسط إقبال كبير
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حظيت ورشة رسوم الأطفال التي نظمها فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها على مدى 3 أيام.

واختتمت مساء اليوم في مركز عسير مول التجاري، بإقبال كبير من الأطفال .

وأوضح مدير فرع الجمعية بأبها أحمد بن إبراهيم السروي:

أن الورشة أتت ضمن أنشطة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بفرع الجمعية بأبها.

وقدمها رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع التشكيلي إبراهيم الألمعي.

مبينا أنها استهدفت الفئات العمرية للأطفال ما بين 6 إلى 10 سنوات.

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من جهته أكد الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي:

أن الورشة شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال ، مشيرا إلى أنه تم حصر أسماء حوالي 1000 طفل وطفلة.

ممن شاركوا في جميع فعاليات الورشة التي بدأت يوم الخميس الماضي وانتهت اليوم .

لافتا النظر إلى أن الأطفال المشاركين تلقوا دروساً عملية في تقنيات الرسم واستخدام الألوان .

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التصنيف: الثقافيـة,محليات

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