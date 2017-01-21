اختتام ورشة لرسوم الأطفال بأبها وسط إقبال كبير
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حظيت ورشة رسوم الأطفال التي نظمها فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها على مدى 3 أيام.
واختتمت مساء اليوم في مركز عسير مول التجاري، بإقبال كبير من الأطفال .
وأوضح مدير فرع الجمعية بأبها أحمد بن إبراهيم السروي:
أن الورشة أتت ضمن أنشطة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بفرع الجمعية بأبها.
وقدمها رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع التشكيلي إبراهيم الألمعي.
مبينا أنها استهدفت الفئات العمرية للأطفال ما بين 6 إلى 10 سنوات.
من جهته أكد الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي:
أن الورشة شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال ، مشيرا إلى أنه تم حصر أسماء حوالي 1000 طفل وطفلة.
ممن شاركوا في جميع فعاليات الورشة التي بدأت يوم الخميس الماضي وانتهت اليوم .
لافتا النظر إلى أن الأطفال المشاركين تلقوا دروساً عملية في تقنيات الرسم واستخدام الألوان .
الوسوم:ورشة لرسوم الأطفال
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