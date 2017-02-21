اختتام ورش العمل بملتقى أبها الدولي للفرانشايز 2017

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اختتمت مساء اليوم ورش العمل التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى أبها الدولي للفرانشايز 2017 , في فندق قصر أبها, واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وناقشت ورش العمل التي استفاد منها أكثر من 2178 مستفيداً ومستفيدة:

العديد من الموضوعات التي هدفت إلى منح الامتياز التجاري لرواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير.

ومن أبرزها :

ما هو الامتياز التجاري الفرانشايز وأهميته للمنشئات الصغيرة والمتوسطة؟

وكيف تؤسس مشروعاً بأسلوب فرانشايز؟

إلى جانب آليات الاستفادة من الخدمات المقدمة من برنامج تسعة أعشار وأهمية استراتيجية التسويق للفرانشايز.

إضافة إلى أهمية التقنية والديجيتال في صناعة الفرانشايز.

والاستثمار في العربات المتنقلة.

وسوق الأسهم السعودية واقتصاد المملكة إلى أين؟