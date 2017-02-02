اختراع سعودي لمساعدة مرضى الغسيل البريتوني

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جدة ــ البلاد

نجح المخترع السعودي البروفيسور عبد الله بن خلف الهويش، في ابتكار قسطرة ثابتة لمرضى غسيل الكلى البريتوني، وتلقى عليها الميدالية الذهبية في المعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط.

وقام الهويش، وهو رئيس وحدة الكلى بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بنشر العديد من الأبحاث عن أمراض الكلى تجاوزت سبعين بحثا، في مجلات محلية وعالمية، ويأتي اختراعه ضمن أربعة اختراعات، تعنى بتخفيف معاناة مرضاه.

ويقول الهويش: إن السبب في اختراعه هو معايشته مراحل معاناة مرضى الغسيل الكلوي البريتوني، وما يواجهه الأطباء من مشاكل في القسطرة التقليدية المستخدمة سابقا، وهي تحركها من مكانها بعد أسبوع أو أسبوعين من تثبيتها في جسم المريض، من خلال فتحة في جدار البطن، وإدخالها من أسفل المثانة؛ مما يؤثر سلبًا على صحة المريض.

ولذلك سعى الدكتور الهويش للبحث عن وسائل للتخفيف من معاناة المرضى، فجاء اختراعه “القسطرة السعودية الدائمة ثلاثية الحواجز”، وذلك بعد أربع سنوات من ولادة فكرتها، وتميزت بأنها قسطرة ثابتة مدى الحياة، يتم إدخالها من أسفل جسم المريض عن طريق المثانة، وإدخال جزء صغير من القسطرة دون اللجوء لفتحات في البطن.