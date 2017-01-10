اختراع سعودي يعالج أمراض المناعة الذاتية

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جدة ــ البلاد

في إنجاز علمي جديد يحسب لصالح العلماء السعوديين، تمكنت الأكاديمية بجامعة الطائف سارة بنت محمد البقمي، من اختراع حيوي يتعلق باستخدام التقنيات الجزيئية المتقدمة للمساعدة في معالجة أمراض المناعة الذاتية المنتشرة في المملكة ،

وقد نالت شهادة براءة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) على اختراعها، الذي حمل عنوان: “تحوير بروتين ما قبل الارتباط PLAD، في مستقبل عامل نخر الورم TNFR1”

وقالت الدكتورة سارة: إن الاختراع يختص بالمجال الطبي، وذلك من خلال تحوير بروتين PLAD في مستقبلات عامل نخر الورم TNFR، ليصبح عقاراً طبياً حديثاً أكثر تخصصاً وفعالية،

وأضافت: إنه بعد التحوير سوف يستطيع هذا البروتين الانجذاب والارتباط بشكلٍ قوي وسريع ومتخصص، مع بروتينات مستقبلات عامل نخر الورم من النوع الأول الموجودة على سطح الخلية، وبالتالي يساهم في وقف النشاط غير المرغوب فيه لهذه المستقبلات والمتمثل في الموت المبرمج، أو حدوث التهابات.