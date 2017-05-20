اختراع سعودي يقلل جراحات الأذن

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برلين – واس

شهد مستشفى (هيليوس بوخ) في العاصمة الألمانية برلين،عرض الاختراع الطبي السعودي (إبرة فدا) المقدم من كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لإجراء تصحيح للأذن والتشوهات الخلقية دون الحاجة لعمليات جراحية تتسبب لاقدر الله في حدوث أي مضاعفات، كما لا يحتاج المريض إلى فترة تنويم طويلة في المستشفى بعد استخدام الإبرة.

وبدأ العمل على هذا الاختراع منذ ثلاثة أعوام على يد الطبيب السعودي الدكتور عبدالكريم فدا استشاري الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، والمخترع السعودي مشعل بن هشام الهرساني، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية المختصة في صناعة الأجهزة الطبية.

وحصل الاختراع الطبي على شهادة براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واستخدم في عدد من مستشفيات المملكة، ويباع الاختراع حاليًا في دول الاتحاد الأوروبي،

واشادت استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى “هيليوس بوخ” الدكتورة كريستينا بينتا بمستوى الطلبة السعوديين الذين يتدربون في المستشفى.