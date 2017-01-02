اختراع يخدم المجرمين.. نظارات تمحو الوجوه من كاميرات المراقبة

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لندن ــ وكالات

كشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية عن تمكن فريق من تصميم نظارة عاكسة، تطمس صور الوجوه من كاميرات المراقبة.

وقالت الصحيفة: إن النظارات بإمكانها عكس الضوء، فيصبح الوجه بالغ السطوع، مما يربك أجهزة الاستشعار بالآشعة تحت الحمراء الخاصة بالكاميرات الأمنية،

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك النوعية من النظارات ستتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم بكل سهولة أمام كاميرات المراقبة دون التعرف عليهم، كونها مصممة لمحو الوجوه حتى فى ظروف الإضاءة الخافتة. وأطلق الفريق على هذه النظارات اسم ‘Reflectacles،

ويتراوح سعر الواحدة منها بين 95 و125 دولارا، ويمكن استخدامها أيضا من قبل راكبى الدراجات ومحبى الركض ليلا، لدعمهم برؤية إضافية ليلا بكل سهولة.