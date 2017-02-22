العدد 21853 22 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اختراق موقع الرئيس الأمريكي ترامب علي يد هاكر عراقي …!

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اختراق موقع الرئيس الأمريكي ترامب علي يد هاكر عراقي …!
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كما يعلم الجميع أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يُملك موقع رسمي يحمل اسم وهو donaldjtrump.com.

وهذا هو الموقع الذي استخدمه ترامب أثناء حملة ترشحيه لرئاسة الولايات المتحدة.

ولكن الذي حدث بالضبط أن:

أن هذا الموقع تعرض إلى عملية اختراق على يد هاكر تاركاً عليه رسالة تقول أنه من العراق.

حيث أن المخدم المستضيف للموقع الخاص بتمويل حملة الرئيس الإنتخابية تعرض للإختراق…

وبالتحديد الصفحة secure2.donaldjtrump.com التي تم مسح محتواها وتعديله كما هو ظاهر في الصورة التالية:

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تشير إلى أن عملية الاختراق تمت من خلال الهاكر المسمى Pro_Mast3r.

تاركاً رسالة تقول “لا شيء مستحيل والسلام من أجل العراق”.

وبتحليل برمجة الصفحة المُُخترقة وجد:

Donald-Trump-626184

أنها التعليمات البرمجية المصدرية للصفحة تحتوي على رابط لملف جافا سكريبت موجود على حساب لم يعد يعمل الآن علي خدمة Google Code يُسمي masterendi .

والذي يعتبر مرتبطاً باختراق ثلاثة مواقع أخرى على الأقل.

وقد تم ايقاف الخادم المعني بعملية الاختراق عن العمل منذ اكتشاف عملية الاختراق.

كما يبدو أنه لا يوجد ارتباط مباشر حالياً بين الخادم المقصود والصفحة الرئيسية للموقع الأساسي.

ويجري استعمال خادم آمن آخر secure.donaldjtrump.com، وبالتالي ليس هناك اتصال بالخادم المخترق secure2.

وحتي الآن عملية البحث عن الهاكر الذي يحمل اسم Pro_Mast3r لم تعطي أي نتائج فعلية، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها لاختراق الموقع.

لذلك لم يتضح للجميع حتي الآن من هو المُخترق الفعلي للموقع، وما هو الغرض الذي يخدمه هذا الاختراق؟

 

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التصنيف: تكنولوجيا

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