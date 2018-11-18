اختصار مدة إصدار شهادات تصدير الأغذية من 15 يوماً إلى يوم واحد

أسهمت الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير خدماتها الالكترونية، في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين، إذ اختصر المسار السريع لإصدار شهادات صحية التصدير للمنتجات الغذائية المحلية، مدة إصدار شهادات التصدير من 15 يوماً إلى يوم واحد، وإصدار شهادات الإرساليات اليومية إلى 25 ثانية بشكل إلكتروني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بتسريع واختصار الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية، وتشجيع الصناعة وتصدير المنتجات السعودية عبر تسريع إجراءات التصدير.

ويمكن الوصول إلى خدمة المسار السريع لإصدار شهادات صحية التصدير للمنتجات الغذائية المحلية عن طريق الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية.

وللاستفادة من الخدمة يمكن زيارة الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/Fast-T-Service.aspx .