اختطاف “4” من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي

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اختطف مسلحين مجهولين أربعة من عمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإنساني وسط مالي.

وأكد المتحدث باسم اللجنة جيرمان مويهو اختطاف ثلاثة موظفين من بعثة الصليب الأحمر، إضافة إلى موظف من الصليب الأحمر في مالي بقرية تينينكو قرب مدينة موبتي وسط مالي.

وأضاف مويهو: “زملاءنا كانوا في عملية تقييم للوضع الإنساني للمنطقة، وأجبرهم أفراد مسلحون مجهولون على مرافقتهم”.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف.

وفي سياق متصل، جرح عنصران من القوات البوركينية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة بمدينة تنبكتو شمالي البلاد إثر قصف بالقذائف المدفعية.

ويعد هذا الهجوم، وفقًا للمصادر الثاني على المعسكر ذاته الواقع في أكبر مدن الشمال خلال شهر مايو الحالي.