اختطاف مراسلة (الشرق الأوسط) في بغداد

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بغداد ـــ وكالات

قالت مصادر عراقية متطابقة، أمس: إن مسلحين مجهولين، اختطفوا الصحفية العراقية مراسلة “الشرق الأوسط” السعودية أفراح شوقي، من منزلها غرب بغداد، واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة ملازم أول: إن “مسلحين مجهولين بزي عسكري اقتحموا منزل الصحفية أفراح شوقي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بمنطقة السيدية، غرب بغداد، واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وأضاف الضابط: إن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث، وتجري تدقيقًا لمعرفة مصيرها، والجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف، بحسب “الأناضول”.

‫من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الأمنية بالكشف الفوري عن ملابسات اختطاف الصحفية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له: إن العبادي وجه الأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات تعرض الصحفية أفراح شوقي للاختطاف، وبذل أقصى الجهود؛ من أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها.