اختطاف مراسلة (الشرق الأوسط) في بغداد
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بغداد ـــ وكالات
قالت مصادر عراقية متطابقة، أمس: إن مسلحين مجهولين، اختطفوا الصحفية العراقية مراسلة “الشرق الأوسط” السعودية أفراح شوقي، من منزلها غرب بغداد، واقتادوها إلى جهة مجهولة.
وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة ملازم أول: إن “مسلحين مجهولين بزي عسكري اقتحموا منزل الصحفية أفراح شوقي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بمنطقة السيدية، غرب بغداد، واقتادوها إلى جهة مجهولة.
وأضاف الضابط: إن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث، وتجري تدقيقًا لمعرفة مصيرها، والجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف، بحسب “الأناضول”.
من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الأمنية بالكشف الفوري عن ملابسات اختطاف الصحفية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له: إن العبادي وجه الأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات تعرض الصحفية أفراح شوقي للاختطاف، وبذل أقصى الجهود؛ من أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها.
التصنيف: الأخيرة
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