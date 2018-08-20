دولية

اختطاف 170 راكبًا من قبل حركة طالبان في أفغانستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو الحجة / 1439 هـ      20 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
خطف مسلحو حركة طالبان ما لا يقل عن 170 راكبًا من الطريق السريع الذي يربط قندوز بمقاطعة تاخار بشمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية عن مسؤولين محليين قولهم، إن الركاب اختطفوا من منطقة خاناباد، وإن القوات الأفغانية تسعى جاهدة لإنقاذ الركاب المخطوفين.

وأضافوا أن الركاب المخطوفين كانوا في طريقهم إلى العاصمة كابول عندما تم اختطافهم

ولم يكشفوا عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للمسافرين الذين اختطفوا

إلا أنهم قالوا إن نحو 170 شخصًا كانوا يسافرون في 3 حافلات عندما تم اختطافهم.

وتشهد مناطق واسعة بأفغانستان في الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية

وحركة طالبان التي تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة في المناطق الريفية بالبلاد وباشرت شن هجماتها على المدن أيضًا.

ibrahim

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