اختفاء النجوم

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حماد العبدلي

منذ بداية الموسم الكروي وإلى الآن لم يظهر لاعب يشد الانتباه ويلوي الأعناق..

فجميع لاعبي دوري جميل هم صورة طبق الأصل.

أين هم النجوم الذين يسكنون الذاكرة وتموج لهم المدرجات ؟ لا يوجد أحد إلى حين إشعار آخر.

هذه النظرة ليست تشاؤمية البتة ..وانما الواقع يفرض نفسه ونحتاج لنجم سوبر ستار بمواصفات ماجد عبدالله ومحمد نور والثنيان والنعيمة وغيرهم نجوم شباك، والقائمة تطول وتطول بالمبدعين الأفذاذ الذين افتقدتهم ملاعب كرة القدم.

نشعر بالملل ونحن نتابع “دوري بارد” كبرودة الشمال هذه الأيام.

اصابنا التثاؤب حتى النوم العميق وتنتهي المباراة دون أن تحرك ساكناً من مكامن نشوة الفرح بلقاء كروي في المدرجات ..

وانتقلت العدوى الى استديوهات الفضائيات وعززتها إدارات الأندية بالمراكز الإعلامية.

لا تزال الصدارة في قبضة نادي الهلال..والمطاردون كثر نصر.. أهلي ..اتحاد ..الخ

الاتحاد لاعبوه استثناء في دوري جميل لما واجههم من مشاكل وسحب 3 نقاط لهم ..

إلا انهم كانوا علامة مميزة وفارقة أداء خيالي خرافي “صرف” لعل الادائية الرائعة التي يسير بها الفريق هي نتاج تغيير جلد الفريق كاملا بالوجوه الشابة اضافة الى محترفين جيدين ابرزهم كهرباء 12 هدفا . والاتحاد مؤهل لضرب صدارة الهلال.

انتهى زمن التعصب الرياضي الممقوت ومازالوا يبحثون عن سر بقاء ماجد إلى الآن وغداً في ذاكرة الجماهير.

السبب ماجد عشق النصر وعشق الكرة وعشق الجماهير هذا هو السر.. ماجد لم يجر وراء الملايين ..كان يعرف أنها (زائلة) وحب الناس باق..

البعض يرى أن الأهلي بحاجة الى تغيير إداري في جهاز الكرة بالرغم من أن مسمى الجهاز الاداري في انديتنا رسخ على أنه يصنع النتائج وهذا اكبر خطأ ..

الإداري لايتجاوز عمله تحضير اللاعبين واشغال كرسي في مقاعد الاحتياط.

وليد عبدالله بدأ يشد الانظار النصراوية ويحظى بالدعم المهول وبالتالي عليه ان يخشى من سطوة عبدالغني!

عودة خميس للنصر تؤكد ضعف المفهوم الاحترافي في كافة المنظومة الرياضية.

منحنى الوداع:

الواسطة تنجح في كل شيء إلا في كرة القدم!!