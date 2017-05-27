ادارة المرور تنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية إلى الادعاء العام

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جدة: عادل بابكير

علمت “البلاد” من مصادر خاصة أن الأمن العام كلف لجنة مختصة للاطلاع على نظام المرور الخاص بالجرائم الجنائية والتي بدورها اعتمدت نقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية الي الادعاء العام

وأوصت اللجنة أن تقوم ادارة المرور بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو المحافظة المختصة فورا عن طريق “الفاكس” وذلك في عدد من الحالات المتمثلة في أنه “اذا نتج عن الحادث وفاة أو اصابة بدنية جسمية – في حالة وجود تلف نفس انسان كلا او بعضا في حادث سير متعديا او مفرطا – في حالة هروب السائق من موقع الحادث ولم يقم بالمساعدة المطلوبة – في حالة حصول حوادث سير ينتج عنها وفاة او زوال عضو او تعطيل منفعة او جزء منها او اصابة مدة شفاءها تزيد عن ١٥ يوما – اثناء القيادة تحت مسكر او مخدر او مؤثر عقلي ، في أثناء التفحيط ، واثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير ، وفي حالة تجاوز الاشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر .

وبين المصدر بأن إدارة المرور المختصة تقوم فقط في ضوء نظام المرور بإعداد تقرير الحادث وإحالة ملف القضية إلى الفرع أو الدائرة المختصة خلال ٢٤ ساعة متضمنا محضر الحادث ورسم كروكي لموقع الحادث وتحديد مسؤولية الحادث وملابساته ، بالإضافة إلى وجود محضر سماع أقوال كلا من المتهم والمجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية والفنية اللازمة ، كما يتوجب وجود صور لأثبات الهوية ولرخصة سير المركبة ورقم خاص بالحادث بالإضافة الى بيان فهرسة الأوراق .

وأكد المصدر أنه يجب على ادارة المرور المختصة احالة كافة القضايا المرورية غير المشار إليها سابقا والتي تتطلب تطبيق عقوبة المصادرة لفرع الهيئة او الدائرة المختصة لإجراء اللازم بحكم الاختصاص ، وبين المصدر أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من منتصف شوال القادم .