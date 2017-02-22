ارتفاع أرباح السعودية للكهرباء بنسبة 36%

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الرياض ـــ البلاد

كشفت “الشركة السعودية للكهرباء” عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 36% أي نحو 2.105 مليون ريال فى العام 2016 .

وبلغ إجمالي الربح 3.007 مليون ريال للعام 2016 بارتفاع قدره 16.32 % عن العام 2015. وبلغت ربحية السهم 0.51 ريال. ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق في جوهره إلى زيادة إيرادات التشغيل و تحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 547 مليون ريال كارباح نقدية على مساهمي الشركة من الأهالي ومن في حكمهم بعدد أسهم مستحقة للأرباح بلغت 781.788.075 سهم وحصة السهم الواحد 0.70 ريال ونسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 7 %.

وتكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الايداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توصية المجلس وسيتم الاعلان عن توزيع الارباح في وقت لاحق.