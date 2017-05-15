ارتفاع أرباح الشركات 38 % .. والتحلية تخفض تكاليفها

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية ارتفاع الأرباح المجمعة إلى 30.56 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2017 مقارنة بـ 22.19 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، وذلك بارتفاع قدره 8.37 مليار ريال بنسبة بلغت 38 % عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وتضمنت نتائج الربع الأول 2017 أرباحا استثنائية لشركة “الكهرباء للسعودية” قدرها 6.10 مليار ريال نتيجة شطب رصيد مديونية البلديات، وباستثناء هذه الأرباح فإن أرباح الربع الأول 2017 ترتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 24.46 مليار، مقارنة بـ 22.19 مليار ريال خلال الربع الأول 2016. إلى ذلك قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي إن المؤسسة قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج التخصيص، موضحا أن المؤسسة انتهت من إعداد كراسة الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية لطرح محطة رأس الخير لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تحديث استراتيجية التخصيص ، مشيرا إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الوجيزة الماضية على تقليل التكاليف بـ 27%، وهذا يصب في مسار خصخصة المؤسسة.