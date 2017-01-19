ارتفاع أرباح الكهرباء إلى 2113 مليون ريال

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جدة ــ البلاد

ارتفعت أرباح شركة “كهرباء السعودية”، إلى 2113 مليون ريال بنهاية عام 2016، بنسبة قدرها 37 %، مقارنة بأرباح 1544 مليون ريال،ـ تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، وقالت الشركة: إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل، وتحسن كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود،

بينما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، نتيجة الزيادة في أسعار الوقود، وارتفاع مصاريف الاستهلاك.

وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى عوامل الطقس الموسمية؛ إذ تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء، وتزيد خلال أشهر الصيف.