ارتفاع أسعار النفط بدعم من ضعف الدولار

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فينيا ـــ وكالات

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية أمس الخميس، بدعم من ضعف الدولار المنتجين، والتفاؤل في خفض دول أوبك وخارج أوبك بخفض الإنتاج لدعم الأسواق.

إلا أن المكاسب التي حققها النفط كبحتها الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، تزامنا مع تصريحات بأن ليبيا تتوقع زيادة إنتاجها من النفط خلال الأشهر القليلة القادمة.

وارتفع خام تكساس الوسيط CLc1 13 سنتا ليصل إلى 52.62 $ للبرميل بعد إغلاق الجلسة السابقة على انخفاض 81 سنتا.

أما العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 تسليم فبراير، فقد ارتفعت 17 سنتا لتصل إلى 54.63 $ للبرميل، بعد أن أنهت تداولاتها في السوق الأميركية على الانخفاض بنحو 89 سنتا أقل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات متنافسة، وتراجع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 14 عاما لنحو 103.65 في وقت سابق من هذا الأسبوع.