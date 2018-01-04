ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سنتين ونصف

تسجل أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الخميس في آسيا حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ سنتين ونصف السنة بسبب الاضطرابات في إيران وتحسن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.

وحوالي الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 28 سنتا ليصل الى 61,91 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، أما برميل البرنت النفط المرجعي الاوروبي تسليم مارس، فقد ربح 12 سنتا وبلغ سعره 67,96 دولارا.

وقال غريغ ماكينا المحلل في مجموعة “اكسيتريدر” أن “الأوضاع الجيوسياسية تلعب من جديد دوراً. انها يرتدي اهمية اكبر مع حركة الاحتجاج في ايران”، وأضاف أن الوضع الإيراني يمكن ان يتفاقم إذا انتهز الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفرصة “لإعادة فرض عقوبات على إيران والتراجع عن الاتفاق الذي وقعته الادارة السابقة وسمح لإيران باستئناف صادراتها من الخام”، وتابع ماكينا إن “هذا الأمر سيؤدي إلى سحب كميات كبيرة من النفط من الأسواق”.