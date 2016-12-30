ارتفاع أصول البنوك السعودية إلى 2 ترليون ريال

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جدة ــ البلاد

ارتفعت أصول البنوك السعودية بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى ترليونين و29 مليار ريال (610.4 مليار دولار)، مقارنة بترليونين و22 مليار ريال (592.5 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2015، بزيادة 66 مليارا و700 مليون ريال (17.8 مليار دولار) خلال عام.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاعا طفيفا للودائع البنكية الشهر الماضي، بنسبة 0.04%، إلى تريليون و624 مليار ريال (433.1 مليار دولار)، مقارنة بـتريليون و623 ريالا (432.9 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة 2015.

وارتفعت القروض البنكية بنسبة 5%، إلى ترليون و42 مليار ريال (378.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع ترليون و36 مليار ريال (361.4 مليار دولار) في الفترة المناظرة.

ويضم القطاع المصرفي ، 12 بنكاً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ12 بنكاً أجنبياً.

وضخ البنك المركزي السعودي في 25 سبتمبر، أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية.

وفى السياق تراجعت تحويلات الوافدين خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بنسبة 2%، إلى 140.4 مليار ريال (37.4 مليار دولار)، مقارنة بـ143.8 مليار ريال (38.3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت تحويلات الأجانب خلال الشهر الماضي فقط، بنسبة 8%، إلى 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقابل 13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.

وارتفعت تحويلات الوافدين إلى مستوى قياسي العام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن العام 2014.