ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 104.5 مليار

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جدة ــ البلاد

قفزت أصول الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية إلى 104.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بـ 87.8 مليار بنهاية الربع الرابع 2016، لتواصل ارتفاعها للربع الثاني على التوالي، وتحقق أعلى مستوياتها في نحو عام ونصف منذ الربع الثالث من العام 2015.

فيما حققت ارتفاع بنحو 14.6% عن الربع المماثل من 2016 التي كانت 91.2 مليار ريال ، وبلغت أصول الصناديق المحلية منها 83 مليار ريال، فيما بلغت أصول الصناديق الأجنبية 21.5 مليار ريال.

من جهة اخرى كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خروج 167 مشترك فقط من صناديق الاستثمار خلال الربع الاول 2017، مقارنة بما كان عليه بنهاية الربع السابق، حيث تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار إلى 224.2 ألف مشترك مقارنة بـ 224.4 الف مشترك بنهاية الربع الرابع من العام السابق. في المقابل استقر عدد صناديق الاستثمار عند 275 صندوق بدون تغيير عن الربع الرابع من العام 2016.