ارتفاع إصدارات الخليج من الصكوك إلى 66.5%

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دبي ــ وكالات

قالت مؤسسة “كامكو” للبحوث الكويتية أمس: إن إصدارات الدخل الثابت “سندات وصكوك” في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016.

وأضافت كامكو- عبر تقرير اطلعت عليه “البلاد”- إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار، مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015.

وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت في المقام الأول في إصدار الدين السيادي للسعودية والامارات وقطر.

وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي.

وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق.

وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.

وقال التقرير: “توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي، أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط”.

ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.

وتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج.