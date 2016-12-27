العدد 21795 26 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ارتفاع إيرادات المملكة غير النفطية إلى 199 مليار ريال

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ارتفاع إيرادات المملكة غير النفطية إلى 199 مليار ريال
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جدة ــــ البلاد

أظهر بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة ارتفاع الإيرادات غير البترولية في 2016 بنسبة 20 %، لتصل إلى 199 مليار ريال – ما يعادل 38 % من إجمالي الإيرادات- مقارنة بـ 166 مليار ريال خلال العام السابق.

وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 26 % بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط، لتبلغ 329 مليار ريال خلال عام 2016، مقارنة بـ 446 مليار ريال خلال العام السابق.
وتوقعت وزارة المالية أن ترتفع الإيرادات النفطية العام القادم بنحو 46% لتصل إلى 480 مليار ريال، فيما توقعت أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالعام الجاري.
وجاء النمو في الإيرادات غير النفطية بعد ارتفاع إيرادات استثمار مؤسسة النقد بنسبة 76 % لتصل إلى 62.2 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات على التأشيرات بنسبة 11%، وارتفعت حصة الحكومة من الاتصالات بـ 29%. مقارنة بالعام السابق.

التصنيف: محليات

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