ارتفاع احتياطي المملكة العام 471.4 مليار ريال

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

سجل الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظ اذ بلغ 471.4 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.

وتعد هذه المرة الاولى التى يرتفع فيها الاحتياطي العام منذ نوفمبر 2016، عندما ارتفع إل 474.058 مليا ر ريال، فيما كان 474.056 مليار ريال نهاية أكتوبر قبله.

وكان الإحتياطي العام للمملكة قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

والاحتياطي العام هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل “الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها”.

وبند “ودائع واحتياطي الحكومة” هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى “ساما” بالقيمة نفسها. وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى البنوك في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.