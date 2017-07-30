ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 493 مليار دولار

جدة – رويترز

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بـ 491.7 مليار دولار في مايو.

وقال محللون إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان اتجاها نزوليا للاحتياطيات استمر ثلاث سنوات قد انتهى. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لا تعني بالضرورة نهاية للاتجاه النزولي او ان الحكومة لم تعد في حاجة الى استخدامها. واضافت ان الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بسبب إجراءات التقشف الحكومية وأن قرار الحكومة بدء جمع اموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.

وفي اطار إصلاحات اقتصادية تعمل المملكة على تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، لمساعدة الحكومة على القيام باستحواذات كبيرة في الخارج ولعب دور اكبر في تنمية الاقتصاد السعودي .

وانخفضت حصة الاحتياطيات المحتفظ بها في ودائع لدى بنوك أجنبية بمقدار 1.7 مليار دولار من مايو لتصل إلى 94.6 مليار دولار في يونيو لكن حيازات الأوراق المالية الأجنبية زادت بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 337.1 مليار. ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار الأميركي.

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