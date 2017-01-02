ارتفاع الاستثمار الأجنبي فى المملكة لـ1.18 تريليون ريال

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جدة ــــ البلاد

سجلت الاستثمارات الأجنبية فى المملكة ارتفاعاً نسبته 3.2%، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.177 تريليون ريال – كأعلى مستوياتها على الإطلاق – مقارنة بـ 1.140 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما شهدت نموا نسبته نحو 2.8% بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.144 تريليون ريال.

في المقابل ارتفعت قيمة كل من الاستثمارات الأخرى “القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع” والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد.

كما سجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.3% بما يعادل 27.54 مليار ريال ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، كما نمت الاستثمارات الأخرى المكونة من ثلاثة بنود بنسبة 28.6% بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخرى إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأجنبية فهو استثمارات الحافظة، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 30% بما يعادل 40.6 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.