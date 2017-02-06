ارتفاع البورصة السعودية وهبوط الكويتية

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الرياض ــ البلاد

صعدت أسواق المال في كل من المملكة ومصر، في تداولات الأحد المبكرة، فيما تراجعت بورصة الكويت متأثرة باحتدام الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة.

وزاد المؤشر السعودي، بـ 0.18% إلى 7112 نقطة، وسط حذر من المستثمرين، وتراجع للمؤشرات القنية.

وقالت الرياض المالية، إن المؤشر السعودي دخل في مرحلة الاتجاه العرضي، وفق ما نقلت رويترز.

وارتفعت أسهم الراجحي والاتصالات السعودية بـ0.4%، وسابك 0.3% وأعمار المدينة الاقتصادية 2.9 في المئة والإسمنت العربية 2.7%.

وفي المنحى نفسه، فتح المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 0.2%، والثانوي يصعد 1.1%.

أما المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت، فهبط بـ 1.77% إلى 6721 نقطة، كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.43 %.