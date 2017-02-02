ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

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ارتفع الذهب لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1216 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش

بعد صعوده إلى أعلى مستوياته في 24 يناير كانون الثاني عند 1217.17 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1218.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2 بالمئة إلى 99.468 .

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء لكنه رسم صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد الأمريكي تشير إلى أنه

يتجه لتشديد السياسة النقدية هذا العام.

وزاد المعدن الأصفر أكثر من خمسة بالمئة في يناير مسجلا أفضل أداء شهري له منذ يونيو 2016

مع تسجيل الدولار أسوأ بداية لعام في ثلاثة عقود.

وبين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.60 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين

الثاني عند 1005.70 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 768.50 دولار للأوقية.