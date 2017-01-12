ارتفاع الطلب على السفر بالطائرات

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جدة ــ البلاد

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.6 في المئة في نوفمبر، مسجلا أقوى وتيرة له في تسعة أشهر مع تعافي حركة الطيران الأوروبية.

وقال إياتا في تقريره الشهري: إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة، زادت بأقل من الطلب عند 6.5 في المئة، وهو ما يعني ارتفاع معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات 0.8 نقطة مئوية إلى 78.9 في المئة، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر.

وارتفع الطلب على السفر على متن الناقلات الأوروبية 8.3 في المئة في نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن المنطقة تتعافى من الانقطاعات التي نجمت عن هجمات واضطرابات سياسية بحسب إياتا.

ويتوقع إياتا هبوط ربحية شركات الطيران في 2017 من ذروتها العام الماضي.

وقال المدير العام لإياتا ألكسندر دو جونياك في بيان: تهديدات الإرهاب.. التساؤلات حول استدامة التعافي الاقتصادي.. ارتفاع أسعار النفط.. الجدل المتزايد بشأن الحماية التجارية.. كلها من بين بواعث القلق.