ارتفاع العوائد السعودية في الخارج إلى 6%

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جدة ــ البلاد

ارتفع عائد الاستثمارات السعودية في الخارج الى 6%؛ إذ بلغ 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 23.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، في حين بلغت نسبة العائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.84 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 66.6 مليار ريال، وفق تحليل “الاقتصادية”. وبلغت قيمة استثمارات المملكة الخارجية بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.8 تريليون ريال، بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات، شكلت النسبة الأكبر منها “الأصول الاحتياطية”، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي “أصول السعودية” نحو 58 في المائة، بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015، و شكلت “استثمارات الحافظة”، نحو 21 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت نحو 734.5 مليار ريال، تلتها “الاستثمارات الأخرى”،

حيث شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت 458.8 مليار ريال، وجاء رابعا “الاستثمار المباشر في الخارج”، حيث شكلت قيمته نحو 8.4 في المائة بقيمة بلغت نحو 298.7 مليار ريال.

يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجيا، ارتفعت من 6 في المائة بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 8.4 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2016.

في المقابل، بلغ عائد “الاستثمارات الأجنبية” في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2016، نحو 0.71 في المائة عادلت نحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 0.59 في المائة خلال الربع الثاني من العام نفسه، بما يعادل نحو 6.9 مليار ريال، أي بارتفاع 35 في المائة، في حين بلغ 1.96 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016؛ أي ما يعادل نحو 22.8 مليار ريال.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 1.17 تريليون ريال – كأعلى مستوياتها على الإطلاق – مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

كما شهدت نموا نسبته نحو 2.8 في المائة بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2015 البالغة نحو 1.144 تريليون ريال. وتغيرت طريقة توزيع “الاستثمارات الأجنبية” عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، إذ تراجعت قيمة “استثمارات الحافظة” بنهاية الربع الثالث من عام 2016، في المقابل ارتفعت قيمة كل من الاستثمارات الأخرى والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد.