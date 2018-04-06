ارتفاع المصوتين في جمعيات المساهمين

الرياض- البلاد

كشفت البيانات وجود استجابة عالية، ونتائج إيجابية لقرار هيئة السوق المالية، المتضمن إلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك لجمعيات المساهمين، التي تم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1 / 4 /2017م.

ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة؛ من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة، التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، لاسيما مساهمي الأقلية.

ووفق البيانات، تم استخدام التصويت الآلي، الذي يتم عبر منظومة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) في عقد (200) جمعية عامة خلال الفترة (1 أبريل-31 ديسمبر 2017م).