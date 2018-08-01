اقتصاد

ارتفاع بنسبة 50.5% في عدد مناولات الحاويات بميناء الملك عبدالله

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع مناوله الحاويات إلى 1,236,075 حاوية قياسية خلال النصف الأول من العام 2018 ، مسجلاً ارتفاعاً قياسيا جديدا بنسبة 50.5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، ريان قطب، أن ميناء الملك عبدالله تحول، خلال خمس سنوات من بدء التشغيل، إلى ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ويمضي قدماً في طريقه ليصبح مركزاً رئيسياً للتجارة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، من خلال خط الملاحة الرئيسي الذي يربط بين الشرق والغرب، ما من شأنه رفع تنافسية المملكة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (Logistics Performance Index – LPI) الذي يصدره البنك الدولي، وبالتالي سيسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 اللوجستية.”

ibrahim

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