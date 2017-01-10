العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في غرب وشمال المملكة

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ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في غرب وشمال المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة

وسماء غائمة جزئيًا على شمال المملكة, فيما يتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي

والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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التصنيف: محليات

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