ارتفاع حجم أحكام التنفيذ في المحاكم 6.8% خلال أسبوع

حافظت محاكم التنفيذ في المملكة على الارتفاع المتوالي في حجم ما تصدره من قرارات وأحكام، إذ أصدرت المحاكم خلال الفترة من 29 شوال حتى 4 ذو القعدة الماضي, 9881 حكمًا وقرارًا، بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي.

وبلغ إجمالي عمليات المحاكم وكتابات العدل خلال 5 أيام عمل في الأسبوع الماضي 154442 عملية

منها 27503 عمليات أجرتها محاكم التنفيذ، وبلغت الإحالات والطلبات 13472 عملية بمعدل 2694.4 إحالة أو طلب يومياً.

وجاءت القرارات والأحكام مرتفعة إذ بلغت 9881 حكمًا وقراراً بمعدل 1976.2 قرار أو حكم يومياً

وفيما يتعلق بالمحاضر فقد بلغت 4150 محضرًا بمعدل 830 محضرًا يومياً.

وكشفت بوابة ذكاء الأعمال الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل

أن إجمالي عمليات المحاكم -من غير محاكم التنفيذ- قد بلغت 70049 عملية

منها الإحالات التي بلغت 23127 إحالةً بمعدل 4625.4 إحالة يومياً.

كما بلغت جلسات المحاكم 32030 جلسة بمعدل 6406 جلسات يومياً، وكل ساعة يكون هناك 1067.6 جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الأسبوع الماضي 14892 حكمًا وقرارًا بمعدل 2978.4 حكم وقرار يومياً، وكل ساعة يكون هناك 496.4 حكم وقرار .

وفيما يتعلق بعمليات كتابات العدل خلال الأسبوع الماضي, فبلغت في مجملها 56890 عملية، منها 17807 عمليات على العقار بمعدل 3561.4 عملية يومياً، فيما أصدرت كتابات العدل خلال 5 أيام عمل 39083 وكالة بمعدل 7816.6 وكالة يومياً، وكل ساعة يكون هناك 1302.7 وكالة، ما يعادل 21.7 وكالة في الدقيقة.