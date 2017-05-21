ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 142 ملياراً.. العلاقات السعودية الأمريكية .. 8 عقود من الشراكة الاقتصادية

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جدة ــ البلاد

يعود تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى العام 1931م، مع بداية ظهور بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي اضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.

وعزز الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بعد مرور 12عاما من تاريخ الاتفاقية المذكورة آنفا العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) في العام 1945م،

ووصف هذا اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تجسير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

تبادل :

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بين المملكة والولايات المتحدة في عام 2016م- الى نحو 142 مليار ريال تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا (65.6 مليار ريال)، وتمثل الواردات من أمريكا (75.8 مليار ريال). ويميل الميزان التجاري لصالح امريكا بمقدار 10.1 مليارات ريال.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوزارة فان امريكا تحتل المرتبة الثانية بين اكبر 10 دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الأولى بين اكبر 10 دول مصدرة إليها خلال عام 2016م.

وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أمريكا، بجانب خلائط الألومنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أمريكا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها.

مشاريع :

وبحسب التقرير بلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من (588) شركة، منها (123) شركة صناعية، و(436) شركة خدمية (غير صناعية)، واستحوذت الصناعات التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأمريكية في المملكة بواقع 373 مشروعا تشكل 63% من نسبة المشروعات.

وبلغ عدد فروع الشركات الأمريكية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة بين شركاء سعوديين وأمريكيين 436 شركة.

اتفاقيات :

وفي اطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر مايو 2016، مذكرة تفاهم مع شركة GE الأمريكية لاستثمارات مشتركة بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.

وفي مجال الطيران، تم الاتفاق في أواخر فبراير 2016م على تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة سايكروسكي الأمريكية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع بلاك هوك في المملكة، كما شهد تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية الفضائية وشركة ديجيتال جلوب الأمريكية لتصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي، بجانب تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأمريكية لغرض تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء (المعروف بـLLID).

فيما أبرمت شركة “أتقن” السعودية اتفاقية شراكة مع “Do it Best” الأمريكية عملاق متاجر التجزئة المنزلية والعدد والأدوات ومستلزماتها.

وتضمنت الشراكات الاستراتيجية السعودية الأمريكية تأسيس شركة صدارة للكيميائيات، وهي شراكة بين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وشركة داو كيميكال الأمريكية برأسمال 20 مليار دولار، بالإضافة إلى بدء شركة Guardian الأمريكية بتصنيع وإنتاج الزجاج بالمملكة.