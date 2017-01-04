ارتفاع حجم القروض الممنوحة للبنوك والقطاع الخاص إلى 1474 مليار ريال

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جدة ــ البلاد

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للبنوك المؤسسات الحكومية غير المالية، والقطاع الخاص بنسبة 5% بنهاية شهر نوفمبر 2016، لتصل إلى 1474 مليار ريال مقارنة بنحو 1402 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2015.

ووفقا لـ “ساما”، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر 2016 لتصل إلى 1423 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، والتي بلغت آنذاك 1363 مليار ريال.

كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية حوالي 51 مليار ريال، بارتفاع قدره 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.