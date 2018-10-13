ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «مايكل» إلى 13 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا إعصار “مايكل” في الولايات المتحدة إلى 13 قتيلا على الأقل، في حين تواصل فرق الإنقاذ تمشيط الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا بحثًا عن ضحايا وأشخاص ربما يكونوا محاصرين تحت الأنقاض.

ودمر مايكل، وهو إعصار من الفئة الرابعة عند هبوبه يوم الأربعاء، عددًا من المباني الساحلية، وأصاب البنية التحتية بالشلل جراء سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وأبلغت السلطات عن حالات وفاة في ولايات الساحل الشرقي وهي فرجينيا وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية

وقال رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة المواقف الطارئة، بروك لونج، إنه يتوقع أن يرتفع عدد القتلى فيما يحاول رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.