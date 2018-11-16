دولية

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      16 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 58 قتيلًا، وفقدان نحو 300 شخص.

وأفادت سلطات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا بأن 56 شخصًا قتلوا حتى الآن في حريق “كامب فاير” في مقاطعة بيوت،

فيما لقي اثنان آخران مصرعهما في حريق “وولزي فاير” المندلع في مقاطعتي لوس أنجليس وفونتورا، فيما اعتبر حوالي 300 شخص في عداد المفقودين.

وأكدت السلطات احتواء حوالي 40 في المئة من حريق “كامب فاير” الذي أتى على حوالي 140 ألف هكتار، و57 في المئة من الحريق الثاني الذي اندلع في منطقة مساحتها حوالي 98 ألف هكتار.

وأوضح حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، أن الحريقين دمرا أكثر من 10 آلاف بناية تجارية وسكنية.

ibrahim

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