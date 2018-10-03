ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى نحو 1400

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى نحو 1400 قتيل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية صباح اليوم، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء.

وقال مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية ويليام رامبانجيلاي، إن “الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلا و113 جريحًا”.

وأضاف “ما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لا نعرف عددها. تبقى أولويتنا العثور على ضحايا وإنقاذ الناس”.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إن نحو مئتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، حيث قدر بـ 66 ألفًا عدد المساكن التي دمرت بالزلزال الذي وقع الجمعة وبلغت شدته 7,5 درجات، والمد البحري الذي نجم عنه.