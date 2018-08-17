ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 164

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا جنوب الهند إلى ارتفعت إلى 164 شخصًا

فيما وصل عدد النازحين إلى أكثر من 220 ألف.

وقال مسؤول من غرفة مكافحة الكوارث بالولاية، اليوم الجمعة، إن هذه الحصيلة تزيد بأكثر من الضعف عن عدد الضحايا الذي تم إعلانه أول أمس، عندما أشار مسؤولون إلى عدد القتلى بلغ 67 شخصًا.

ويقوم العشرات من قوات الجيش وعمال الإغاثة بإجلاء الأشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات في الولاية.

وتجتاح الولاية الساحلية أسوأ موجة أمطار موسمية خلال ما يقرب من قرن منذ الثامن من أغسطس الجاري.

وتم تسجيل معظم حالات الوفاة بسبب الغرق والانهيارات الأرضية.