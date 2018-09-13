دولية

ارتفاع حصيلة هجوم شرق أفغانستان لـ 68 قتيلا

كتبه Gamal salehaccess_time1 / محرم / 1440 هـ      13 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كابول ــ رويترز

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم انتحاري استهدف متظاهرين في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان إلى 68، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حاكم الولاية.

وصرح عطاء الله خوياني بأن 68 شخصا قتلوا وأصيب 165 بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة وسط حشد من المتظاهرين كانوا يحتجون على تعيين قائد محلي للشرطة.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت الثلاثاء بسقوط 32 قتيلا و128 جريحا.
ولم تتبن أية جهة مسؤولية الهجوم، لكن تنظيم داعش ينشط في تلك المنطقة.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ تفجير سيارة إسعاف ملغومة في شارع مكتظ وسط العاصمة كابول في يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، معظمهم من المدنيين.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *