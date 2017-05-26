ارتفاع صادرات المملكة النفطية 67 %

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الرياض ــ البلاد

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع صادرات المملكة النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 66.9%‏، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي

ووفقاً للبيانات فإن الصادرات النفطية بلغت 162.1 مليار ريال (43.24 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الجاري، كانت الصادرات النفطية للمملكة بلغت في الربع الأول من العام الماضي، 97.16 مليار ريال (25.91 مليار دولار).

وياتي صعود قيمة الصادرات، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، تزامنا مع ارتفاع اسعار النفط الخام، بنسبة 44% الى 53 دولارًا للبرميل، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

وصعدت قيمة الصادرات النفطية خلال مارس الماضي بنسبة 43.2%، الى 53.86 مليار ريال “14.36 مليار دولار”، مقارنة بـ37.61 مليار ريال (10.03 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

إلى ذلك اكد اربعة مندوبين في اوبك،على انه من المرجح اتفاق المنظمة على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 وذلك عندما تعقد اجتماعها المقرر في فيينا.