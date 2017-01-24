ارتفاع صادرات المملكة من التمور إلى 37%

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جدة ــ البلاد

كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور؛ سواء الطازجة أو المكنوز نسبته 37% خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2016م، لتصل إلى نحو 90 ألف طن، مقابل نحو 66 ألف طن لنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات، أن قيمة صادرات المملكة من التمور قد ارتفعت بنسبة 55% خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2016م، لتسجل 386 مليون ريال، ارتفاعا من نحو 250 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يشير إلى ارتفاع الكمية من جانب، وارتفاع أسعار التصدير من جانب آخر.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات المملكة من التمور، توزعت ما بين نحو 48 ألف طن من التمور الطازجة، و 4 ألف طن تمور مكنوزة، وذلك مقابل 54 ألف طن تمور طازجة، ونحو 12 ألف طن تمور مكنوزة لنفس الفترة من العام السابق، وهوما يشير إلى أن القفزة التي شهدتها الصارات تركزت بشكل كلي في التمور المكنوزة، التي ارتفعت صادراتها بنحو 30 ألف طن، أي بنسبة ارتفاع 250%، فيما تراجعت صادرات التمور الطازجة بنحو 6 آلاف طن بنسبة تراجع 11%.

وارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور الطازجة خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2016م، إلى نحو 203 مليون ريال، مقابل 187 مليون ريال بارتفاع 7.4%، وذلك على الرغم من انخفاض الكمية المصدرة بنحو 11%، مما يعني ارتفاع متوسط سعر تصديرها.

أما قيمة صادرات التمور المكنوزة فقد ارتفع إلى نحو 183 مليون ريال، مقابل نحو 61 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 207%، وهوما يشير إلى أن نسبة ارتفاع كمية الصادرات قد فاق نسبة ارتفاع القيمة، مما يعني انخفاض متوسط سعر التصدير.

وتشير البيانات إلى أن المتوسط العام لسعر تصدير طن التمور (طازج ومكنوز) قد سجل ارتفاعا خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2016م نسبته 13.4% عند 4309 ريالا، مقابل 3801 ريالا، متوسط سعر التصدير لنفس الفترة من العام السابق.

أما على صعيد التمور الطازجة، فقط فقد سجل متوسط سعرها ارتفاعا نسبته 21% خلال العام 2016م عند 4229 ريالا للطن، ارتفاعا من 3504 ريالا للطن لنفس الفترة من العام السابق.

في المقابل سجل متوسط سعر صادرات طن التمر المكنور انخفاضا نسبته 14.7% عند متوسط سعر 4402 ريال للطن في 2016م، انخفاضا من متوسط سعر 5159 ريالا للطن في العام 2015م.