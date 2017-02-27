ارتفاع طفيف في أسعار الجملة

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير 2017 ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث تقرير لها اليوم إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير الماضي انخفض بنسبة 3.0% مقارنة بنظيره من عام 2016.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنه في إطار سعيها لتطوير وتحسين منتجاتها الإحصائية بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية,

فقد قامت بتطوير مختلف مكونات برنامج الرقم القياسي لأسعار الجملة بما يتماشى مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ليكون أكثر شمولية ودقة في عكس التغيرات التي تطرأ على تحركات أسعار السلع في السوق الأولية (الجملة) في المملكة .