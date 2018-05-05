ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء

روما – وكالات

سجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية، ومنتجات ألبان واللحوم والسكر، 173.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 172.8 نقطة في مارس الماضي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو): إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار زيادة أسعار معظم الحبوب ومنتجات الألبان فيما واصلت أسعار السكر انخفاضها ، مشيرة إلى أن أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية ارتفعت 2.7% في أبريل الماضي على أساس سنوي.

وتوقعت فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 746.6 مليون طن في 2018، بما يقل 11.3 مليون طن عن المستوي شبه القياسي المسجل في 2017.

وقالت فاو: إن التوقعات الأولية لأسواق الحبوب العالمية للسنة 2018-2019 مبشرة.

وقالت: “وفقا لتوقعات أولية لفاو لموسم تسويق 2018-2019 ستكون إمدادات الحبوب كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك. وبينما من المتوقع انخفاض احتياطي الحبوب العالمي فإن الانخفاض سيكون معظمه على الأرجح في الذرة”.