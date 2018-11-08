ارتفاع عدد السعوديين بالقطاع الخاص 5.7 %

الرياض- البلاد

أظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.

جاء ذلك في تقرير أصدرتْه الهيئة العامة للإحصاء، والذي أشار أيضا إلى ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 % عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.

ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2% عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.