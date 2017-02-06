ارتفاع عدد المسجلين في حساب المواطن إلى مليوني أسرة

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جدة ــ البلاد

توعد المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، المتحايلين على حساب المواطن، بإحالتهم إلى الجهات الرقابية والقانونية.

وأكد العصيمي ارتفاع عدد المسجلين في الحساب إلى نحو مليوني أسرة، مشيرا إلى زيادة عدد المسجلين ببيانات صحيحة إلى 1.35 مليون مواطن.

ونوه العصيمي، في تصريحات تلفزيونية أن الشخص المسؤول عن الورثة يسجل كـ “رب أسرة”، وذلك باعتباره المسؤول عنهم شرعا وهو من ينفق عليهم، لافتا إلى ضرورة تسجيل ولي أمر الأسرة، الجميع كـ “تابعين له” وإن كانوا ورثة، شريطة أن يكون هو وليهم والمنفق عليهم.

وأضاف أن الورثة المتزوجين يعتبرون مستقلين بذاتهم، ويحق لهم التسجيل في برنامج حساب المواطن، حتى إن كانوا يقطنون في البيت نفسه.

وأكد العصيمي أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه الثلاثاء الماضي، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست “أداء طيبا” لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

وفى السياق ، لفت إلى أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبيناً أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فانه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@ .