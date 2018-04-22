ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابل إلى 31 قتيلاً و54 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مركز محلي لتسجيل الناخبين في كابل إلى 31 قتيلاً و54 مصاباً على الأقل.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 31 شخصًا قتلوا

و54 آخرين جرحوا اليوم في الهجوم الانتحاري على مركز لتسجيل الناخبين في كابل.

وكان قائد شرطة كابل داوود أمين قد أوضح في تصريح له أن الهجوم نفذه انتحاري في حي دشت برتشي

غرب العاصمة الأفغانية كابل عندما كان الناس متجمعين لسحب بطاقة الهوية عند مدخل المركز.

من جهته أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري .