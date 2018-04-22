دولية

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابل إلى 31 قتيلاً و54 مصابًا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / شعبان / 1439 هـ      22 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مركز محلي لتسجيل الناخبين في كابل إلى 31 قتيلاً و54 مصاباً على الأقل.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 31 شخصًا قتلوا

و54 آخرين جرحوا اليوم في الهجوم الانتحاري على مركز لتسجيل الناخبين في كابل.

وكان قائد شرطة كابل داوود أمين قد أوضح في تصريح له أن الهجوم نفذه انتحاري في حي دشت برتشي

غرب العاصمة الأفغانية كابل عندما كان الناس متجمعين لسحب بطاقة الهوية عند مدخل المركز.

من جهته أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري .

ibrahim

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