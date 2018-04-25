ارتفاع عدد قتلى حادث تورنتو لـ10

تورنتو ــ رويترز

ارتفع عدد قتلى حادث الدهس في تورنتو بكندا إلى 10 أشخاص، وذلك حسبما صرح مارك ساندرز قائد الشرطة، فيما أعلنت هيئة الإذاعة الكندية، أنه تم تحديد هوية المشتبه به.‎ ‎

وقال مسؤولون في الحكومة الكندية: إنه تم تحديد هوية المشتبه به في هجوم السيارة الفان الذي أودى بحياة 10 أشخاص، وأصاب 15 آخرين، في تورنتو.

وأشار المسؤولون الحكوميون، بحسب هيئة الإذاعة الكندية، إلى أن المشتبه به هو أليك ميناسيان ويبلغ من العمر 25 عاما، وليس له علاقة بأي جماعة إرهابية منظمة.

وكانت الشرطة ومصادر طبية، أفادتا بأن سائق سيارة فان بيضاء دهس حشدا في شمال تورنتو، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 16 آخرين.

وكان مصدر أمني أمريكي قال في وقت سابق: إن المحققين يرجحون أن يكون الإرهاب هو الدافع الرئيسي وراء الهجوم، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة التي دهس خلالها قائد سيارة فان مستأجرة حشدا من الناس، حادث عارض.