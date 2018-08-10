ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا إلى 8

ارتفع عدد ضحايا حرائق غابات في كاليفورنيا إلى ثمانية أشخاص.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن آندرو بريك (40 عامًا) كان مكلفًا بالعمل في منطقة يستعر بها حريق (كار فاير) في محيط مدينة ريدينج بشمال كاليفورنيا ولقي حتفه في حادث تصادم على طريق السريع 99 في مقاطعة تيهاما المجاورة. وتسبب (كار فاير) في مصرع رجلي إطفاء إضافة إلى ثلاثة من أسرة واحدة ودمر ما يقرب من 1100 منزل.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم احتواء الحريق بنسبة 48 بالمئة

فيما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على النيران في تضاريس وعرة.

ويستعر (كار فاير) على مساحة 177 ألف فدان وعلى بعد نحو 320 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.

وشردت عدة حرائق كبيرة أخرى في كاليفورنيا عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويتصدر حريق (مندوسينو كومبلكس)، وهو حريقان قريبان من بعضهما يتم التعامل معهما كحريق واحد، الآن قائمة أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.