ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين المملكة والإمارات 266 %

ابوظبي ــ وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، أحدث تقاريرها عن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات خلال العقد الأخير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بنسبة وصلت إلى 266.9%، وبقيمة إجمالية بلغت قرابة 6 مليارات درهم من 2008 إلى 2017، موضحا أن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع المملكة، بلغت قيمة الواردات 25.4 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـ16.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008، وبارتفاع قدره 9.2 مليارات درهم أو ما نسبته 57%.

ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بشكل كبير وصلت إلى 12.8 مليار درهم خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2017، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى حوالي 35.6 مليار درهم تقريبا، وبنسبة كبيرة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2008.

قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد حسن، إن الأرقام التي أصدرتها الهيئة تشير إلى قوة وعمق العلاقات التجارية بين المملكة دولة الإمارات منذ عشرات السنين، والزيادة تدل على تطور العلاقات التجارية بين البلدين، وتنوع مجالاتها بما يخدم المصلحة العامة لاقتصاد البلدين.